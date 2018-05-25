Ederi 1 dolar eden şerefsizler doları yükselterek bunu anlayamazlar” dedi.

Ersoy, partisinin seçim iletişim merkezi açılışında yaptığı konuşmada, 1 Kasım seçimlerinin ardından yaşanan gelişmelerin milliyetçi, ülkücü hareketin haklılığını ve doğruluğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Ersoy, “7 Haziran’la 1 Kasım arasında nelerin olduğunu o süreç içerisinde anlamayan, küsen, darılan ve bir kenara giderek bizi cezalandıranlar oldu. 1 Kasım’dan sonraki süreçte 11 Ekim 2016’da genel başkanımızın çağrısıyla başlayan 16 Nisan 2016 referandumu ile Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine kadar geçen süreçler aşama aşama, adım adım milliyetçi, ülkücü hareketin haklılığını doğruluğunu ortaya koydu. Bizim yola çıkarken temel çıkış noktamız ’mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıydı. Memleket huzur ve barış içerisinde ise sağlıklı ve huzurlu bir devlet varsa ekmeğimizi büyütebiliriz. Ederi 1 dolar eden şerefsizler doları yükselterek bunu anlayamazlar. Ederi 1 dolarlık şerefsizlerin operasyonlarına hala maruz kalanlar 15 Temmuz’u yeni yeni kuşatmalarla Türk milletinin önüne boğma hareketi olarak sunanlar elbetteki bunu anlayamazlar” şeklinde konuştu.

Seçim iletişim merkezi açılışına Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış törenini müteakiben binlerce vatandaşla birlikte iftar yapıldı.