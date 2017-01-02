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02 Ocak 2017 08:53

Milletvekili Önal’ın acı günü

Milletvekili Önal’ın acı günü

02 Ocak 2017 08:53

AK Parti Osmaniye Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Dr. Suat Önal’ın annesi 83 yaşındaki Türkan Önal, hayatını kaybetti.
Türkan Önal, Fakıuşağı Mahallesi’ndeki Sunar Nuri Çomu Camii’nde kılınan namazının ardından Asri Mezarlık’ta 1999 yılında vefat eden eşi Kemal Önal’ın yanında toprağa verildi. Türkan Önal, hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu ve oğlu Milletvekili Suat Önal da sık sık kendisini ziyaret ediyordu.
Cenaze törenine Vali Kerem Al, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, eski milletvekilleri D. Mehmet Kastal ve Mehmet Sarı, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda Osmaniyeli katıldı. AK Parti il ve ilçenin yeni ve eski yöneticileri de acı gününde milletvekili Suat Önal’ı yalnız bırakmadı.



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