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04 Mayıs 2018 09:26

Minibüs tıra böyle çarptı

Osmaniye’de trafik kurallarına uymayan sürücülerin yaptığı trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı.

Minibüs tıra böyle çarptı

04 Mayıs 2018 09:26


Osmaniye’de bir kavşakta dönüş yapmak isteyen tır sürücüsü karşı yönden gelen minibüsün yavaşlamasıyla dönüş yapmak için hareket etti. Tırın hareket etmesiyle yavaşlayan minibüsün arkasındaki bir başka minibüs şerit değiştirip hız kesmeden yoluna devam edince, dönüş yapmak üzere yolun ortasında bulunan tıra çarptı.


Kameraların kaydettiği bir başka görüntüde ise bir caddede sola dönüş yapmak isteyen otomobil karşı yönden gelen otomobilin arkasındaki motosikletin şerit değiştirip karşısına çıkmasıyla motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu savrularak yol kenarındaki su birikintisine düştü.




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