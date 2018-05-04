Minibüs tıra böyle çarptı

Osmaniye’de bir kavşakta dönüş yapmak isteyen tır sürücüsü karşı yönden gelen minibüsün yavaşlamasıyla dönüş yapmak için hareket etti. Tırın hareket etmesiyle yavaşlayan minibüsün arkasındaki bir başka minibüs şerit değiştirip hız kesmeden yoluna devam edince, dönüş yapmak üzere yolun ortasında bulunan tıra çarptı.

Kameraların kaydettiği bir başka görüntüde ise bir caddede sola dönüş yapmak isteyen otomobil karşı yönden gelen otomobilin arkasındaki motosikletin şerit değiştirip karşısına çıkmasıyla motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu savrularak yol kenarındaki su birikintisine düştü.