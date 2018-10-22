Minik eller hamur açtı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anasınıfı öğrencileri ziyaret ettikleri ekmek fırınında hamur açıp ekmeğin pişirim aşamalarını öğrendi.

Kadirli ilçesinde bulunan Şehit Polis Emre Yalçın Anaokulundan bir grup öğrenci ve öğretmenleri tarladan sofraya ekmeğin yolculuğunu öğrenmek için bir ekmek fırınını ziyaret ettiler. Anasınıfı öğrencileri burada başlarına bone giyip tezgah başına geçerek önce hamur açtılar. Daha sonra ekmeğin pişim aşamalarını gören minik öğrenciler bol bol eğlendiler. Anasınıfı öğretmeni Özlem Kösece, “Buraya geliş amacımız ekmeğin yapım aşamasını çocuklara uygulamalı olarak göstermek. Bir diğer amacımız ise ekmeği ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırma adına Bir ekmekte bizden şeklinde bir yardım kampanyası adına çocuklarla buradayız. Çocuklar ekmek yapmaktan çok hoşlandılar mutlu oldular” şeklinde konuştu.

Fırını her sene anaokulu öğrencilerinin ziyaret ettiğini belirten işletme sahibi Fettah Tıraşoğlu ise “Çocuklara ekmeğin önemini, değerini, israf edilmemesini, bir ekmeğin hangi aşamalardan geçtiğini uygulamalı olarak anlattık, gösterdik. Ekmeği elimizle değilde gözümüzle seçelim olgusunu özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Çocuklarda bugün mutlu oldu bizde mutlu olduk” dedi.