Misafirliğe gittiği evin çatısına çıkıp aşağı atlayan kadın öldü

isimli kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Cemalpaşa Mahallesi Yeni Kadirli 2 sitesinde meydana geldi. Sitede oturan 25 yaşındaki iki çocuk annesi Seda A., karşı binada oturan komşularına misafirliğe gitti. Komşularıyla birlikte çay içen kadın henüz bilinmeyen bir sebeple binanın çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahale sonucu kalbi duran ancak yeniden çalıştırılan Seda A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, intihar eden kadının beraber oturduğu arkadaşlarını ifade almak üzere karakola götürdü.