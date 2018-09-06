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06 Eylül 2018 09:43

Müşterileri bu berbere dayak yemeye geliyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde berber Niyazi Bucak’ın, kendine has ’dayak masajı’ adını verdiği yöntemiyle müşterilerine tıraş sonrası tokatlı, yumruklu, sopalı masajı görenleri şaşırtıyor.

Müşterileri bu berbere dayak yemeye geliyor

06 Eylül 2018 09:43


Kadirli ilçesinde 15 yıldır berberlik yapan Niyazi Bucak’ın müşterileri tıraş olmaktan ziyade berbere ’dayak masajı’ yaptırmaya geliyor. Önce saç sakal tıraşı yaptığı müşterisini daha sonra el masajıyla yumuşatan Niyazi Bucak sırt bölgesine tokat ve yumrukla masaja başlıyor. Berber çırağı ile birlikte koltukta oturan müşterisine tokat ve yumruklar atan Bucak daha sonra sopa ile vurmaya başlıyor. Uzun süredir müşterilerine dayak masajı yaptığını belirten berber Niyazi Bucak bu masajın sağlık açısından çok faydalı olduğunu ve müşterilerinin de bu durumdan çok memnun kaldıklarını belirtiyor. Bucak, “İnsanlar tıraştan çok bana masaj için geliyorlar. Hem rahatlıyorlar masajdan sonra hem de huzurlu oluyorlar. Masajı kendi yöntemlerimle yapmaya çalışıyorum. Genelde de masajı sopayla yapıyorum sopa daha rahatlatıcı oluyor” dedi.


Yaklaşık 4 yıldır hem tıraş olmak için hem de masaj için berber Niyazi Bucak’a geldiğini belirten bir müşterisi ise, “Farklı ama güzel yöntemleri var. Masajdan sonra bir gün yerimizden kalkamıyoruz ama daha sonra çok rahatlatıyor. Bir çok kişi gibi ben de özellikle masaj için geliyorum” diye konuştu.




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