Öğrencilere Çocuk Hakları eğitimi verildi

İl Çocuk Hakları temsilcisi Hatice Mazı tarafından verilen eğitimde, çocuk haklarının temel 4 kavramı olan yaşama, gelişim, katılım ve korunma konularında bilgiler verildi.

İl Çocuk Hakları temsilcisi Hatice Mazı ve komite üyeleri tarafından verilen eğitimde, çocuk haklarının temel 4 kavramı olan yaşama, gelişim, katılım ve korunma konularında bilgiler verildi.

Okullarda Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çocuklara çocuk hakları eğitimi verdiklerini ifade eden Mazı, "Küçük yaşta çocuklarımızın haklarını bilmesini hedeflemekteyiz. Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de çocuk hakları tanıtım faaliyetlerine hız verdik. Çocuklarımız küçük yaşta öncelikle akranlarıyla birlikte çocukluklarını yaşaması gerekir. Çocuk hakları yasalarla güvence altına alındığı için herkesin çocuklar konusunda duyarlı olması gerekiyor" dedi.