Öğretmenler Günü Oryantiring Yarışması yapıldı

Osmaniye’de, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Oryantiring İl Temsilciliği tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında oryantiring yarışması gerçekleştirildi

Bu yıl altıncısı yapılan Oryantiring İl Yarışmaları Fakıuşağı Kampüsü ve Tosyalı Spor Kompleksi çevresinde gerçekleştirildi.

7 okuldan 211 sporcunun katıldığı yarışma kız erkek olmak üzere minikler küçükler, yıldızlar gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleşti. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli, böyle bir etkinlikle ve katılımcı sayısıyla öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamak ve yediden yetmişe herkesin yapabileceği bir spor dalı olan oryantirige dikkat çekmek istediklerini belirtti. Köşeli, "Koşarak satranç oynamak olarak da kabul edilen oryantiringin, 24 Kasım Öğretmenler Günü yarışmalarına katılan ve katkı veren herkese teşekkür ederiz" dedi.