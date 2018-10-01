Okul önünde zincirleme kaza: 5 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde okul önünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kadirli-Sumbas yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Küçükpala (26) idaresindeki 80 AAK 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Haluk Yakıcı yönetimindeki 41 TY 914 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Haluk Yakıcı'nın kullandığı otomobil Ahmet Topalhan'ın kullandığı 80 LB 992 plakalı otomobile ve park halindeki 20 H 8646 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada özel okul önünde bekleyen okul müdürü Duran İsaoğlu, kaza yapan iki otomobilin arasında sıkışarak yaralandı. Kazada araç sürücüleri Ahmet Küçükpala, Haluk Yakıcı, araçlarda bulunan Emrah Cengizer ve Beyza Yakıcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın saniyeler öncesi öğrencilerin çantalarıyla okula giriş yaptığı ve kazadan kıl payı kurtuldukları gözlendi.