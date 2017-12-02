Okul sporları hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi

Tosyalı ve Merkez Spor Salonu’nda yapılan Okullar arası Genç kız ve genç erkekler Hentbol Osmaniye İl Birinciliği Müsabakalarına 13 okul ve 218 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen maçların ardından genç kızlar kategorisinde birinci Kadirli Osman Gezi Anadolu Lisesi ikinci, Osmaniye Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Kadirli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, erkekler kategorisinde ise İl birincisi, Kadirli Özel Bilgekent Anadolu Lisesi ikinci Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi, üçüncü Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncü, Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. takımı oldu.

Birinci olan Kızlarda Kadirli Osman Gezi Anadolu Lisesi Erkelerde ise Kadirli Özel Bilgekent Anadolu Lisesi takımı 16-19 Aralık 2017 Tarihleri arsında Adana’da yapılacak olan Hentbol Grup Müsabakalarında Osmaniye’yi temsil edecek.

Oynanan final maçları sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Ocakoğlu tarafından verildi.