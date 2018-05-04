Ormanlık alanda cesedi bulunan şahsın eşi tutuklandı

Osmaniye’de 9 aydır kayıp olarak aranan Mehmet A.’nın (35) cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan maktulün eşi Pınar A. ve 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 3’ü sorgularının ardından serbest bırakılırken 5’i adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 zanlıdan Pınar A.’nın da arasında bulunduğu 2’si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osmaniye’de Mehmet A. için 23 Ekim 2017’de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulmuş şahsın telefon sinyallerini takip eden jandarma ekipleri, en son sinyalin Düziçi ile Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü arasından alındığını tespit edilmişti.

Bölgede yapılan aramada Mehmet A.’nın cenazesi 30 Kasım 2017’de Kadirli yakınlarındaki Arslantaş Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda bulunmuştu. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopside Mehmet A.’nın cinayete kurban gittiği belirlenmişti.