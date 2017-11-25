Geçtiğimiz hafta içerisinde de uzman eğitimciler tarafından Çona Nurdağ Ortaokulu, Dedekorkut Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu’nda "Afet Bilinci ve Deprem" konulu eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere, afet türleri, depremin tanımı ve oluşumu, deprem riski açısından ülkemiz ve ilimiz, deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Osmaniye AFAD İl Müdürü Sayın Serhat Bulut, ”Afete Hazır Türkiye projesinin yerel düzeyde yürütülmekte olan Afete Hazır Osmaniye projesi ile şu ana kadar ilimiz genelinde 15.438 kişiye ulaştık. Eğitimler dolayısıyla okullara giden eğitmenlerimize gerek okul idarecileri gerekse öğretmen ve öğrencilere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerin Afet Bilinci konusundaki ilgisi eğitimler konusunda heyecanımızı arttırırken, eğitimlerin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Önümüzdeki günlerde İlimiz Merkeze bağlı Ortaokullarda eğitimlerimiz devam edecektir. Eğitim talebi olan Okulların İl Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir” dedi.