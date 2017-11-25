Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 10:42

Ortaokullarda "Afet Bilinci ve Deprem" Konulu Eğitimler Devam Ediyor

Afete Hazır Türkiye projesinin bir kolu olan Afete Hazır Okul Projesi kapsamında Osmaniye’de merkeze bağlı ortaokullarda Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen eğitim ve tatbikatlar devam ediyor.

Ortaokullarda

25 Kasım 2017 10:42


Geçtiğimiz hafta içerisinde de uzman eğitimciler tarafından Çona Nurdağ Ortaokulu, Dedekorkut Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu’nda "Afet Bilinci ve Deprem" konulu eğitim verildi.


Eğitimlerde öğrencilere, afet türleri, depremin tanımı ve oluşumu, deprem riski açısından ülkemiz ve ilimiz, deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.


Osmaniye AFAD İl Müdürü Sayın Serhat Bulut, ”Afete Hazır Türkiye projesinin yerel düzeyde yürütülmekte olan Afete Hazır Osmaniye projesi ile şu ana kadar ilimiz genelinde 15.438 kişiye ulaştık. Eğitimler dolayısıyla okullara giden eğitmenlerimize gerek okul idarecileri gerekse öğretmen ve öğrencilere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerin Afet Bilinci konusundaki ilgisi eğitimler konusunda heyecanımızı arttırırken, eğitimlerin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Önümüzdeki günlerde İlimiz Merkeze bağlı Ortaokullarda eğitimlerimiz devam edecektir. Eğitim talebi olan Okulların İl Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç