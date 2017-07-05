Osmaniye Belediye Başkanının korumasına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1518 Sokak’ta ikamet eden Savaş Çapar, işten çıkarak otomobiliyle evine geldiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda ayağından hafif yaralanan Çapar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Çapar’ı Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.