Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali 22-23 Eylül'de

Motosiklet Festivali, 22-23 Eylül tarihlerinde Osmaniye'de yapılacak.

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen Osmaniye Motosiklet Kulübü (OMK) tarafından desteklenen festival Osmaniye Masal Park yanındaki otopark alanında 10.00 ile 18.00 saatleri arasına düzenlenecek.

Motosiklet Festivali kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) yarış takvimi içerisinde yer alan ‘Türkiye Akrobasi Şampiyonası' da yapılacak. İki gün sürecek motosiklet festivalinde Türkiye genelinden birbirinden maharetli motosiklet akrobasi ustaları izleyenlere görsel şölen yaşatacak.

Festivalin, geçtiğimiz yıl trafik kazasında yaşamını yitiren ünlü motosikletçi Tek Teker Arif anısına düzenleneceği açıklandı. Tek Teker Arif geçtiğimiz yıl düzenlenen festivalin onur konuğu olmuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, aynı zamanda akrobasi alanında Türkiye'deki en önemli isimlerin Osmaniye'de yarışacağını söyledi. Başkan Kara, “Osmaniye'de yapılacak bu muhteşem görsel şöleni izlemeye ve bu heyecanı hep birlikte yaşamak için tüm hemşerilerimizi festivale davet ediyorum. Bu festivalimize destek veren TMF'ye ve OMK'ye teşekkür ediyorum” dedi.