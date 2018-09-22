Osmaniye Belediyesi 2.Motosiklet Festivali coşkuyla başladı

Motosiklet Festivali, büyük bir coşku ile başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "Tek Teker Arif" lakaplı Arif Razgatlıoğlu anısına gerçekleştirilen Motosiklet Festivalinde, yüzlerce motosiklet akrobasi ustası kentte buluştu. Masal Park otopark alanında ki festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İlk olarak sahne alan Osmaniye Belediyesi Mehter takımı sunduğu konser ile katılımcılardan büyük alkış aldı. Mehter konseri sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve tüm protokol üyeleri, yarışların startını verdi.

Motosiklet festivali kapsamında gerçekleştirilen, geçtiğimiz yıl ilki Mersin'de ve bu yıl ise ikincisi Osmaniye'de yapılan "Türkiye Akrobasi Şampiyonası" yarışlarında motosiklet ustalarının nefes kesen gösterileri, izleyenleri hayran bıraktı. Türkiye genelinden toplam 14 sporcunun katıldığı yarışlar, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından görevlendirilen jürinin puanlama sistemine göre derecelendirilecek ve iki gün sürecek olan yarışlar sonunda dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verilecek.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz ve o etkinliğe katılan, yaşamını kaybeden Türkiye genelinde "Tek "Teker Arif" lakabıyla bilinen Arif Razgatlıoğlu anısına bu yıl ikincisini düzenliyoruz. İki gün sürecek olan festivalimiz resmi bir statüye kavuşmuştur. Burada elde edilen sonuçlar, değerler, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından da kabul ve onaylanabilir değerler olarak görünecektir. Dolayısıyla Belediyemiz tarafından düzenlenen ama bakanlığında sonuçlarını kabul ettiği onayladığı, bir yarışma şeklinde gerçekleşecektir. Rutin hizmetler dışında insanlarımıza ve gençlerimize sosyal alanda katkı sağlamak da görevlerimiz arasındadır. Gençlerimizin çok ciddi hünerleri var. Bu hünerlerini gösterebilme fırsatı tanımak adına bu festivali düzenledik. İnşallah bundan sonrada bakanlığımız tarafından da onay gören bu festivalin yapılmasına devam edeceğiz. Bunun şehrimize katkı sağlayacağına, katma değer oluşturacağına ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yarışmacılar sebebiyle de Osmaniye'nin tanınmasına ve tanıtılmasına vesile olacağına inanıyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyor ve yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Şeklinde konuştu.”

Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Türkiye Akrobasi Yarışları genel Direktörü Yusuf Güder, yarışların ikincisinin düzenlendiğini belirterek, "İlk defa 19 Mayıs'ta Mersin'de düzenlendik ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Kadir Kara'nın da destekleriyle yeni bir branş olma yolunda olan ve dünyada 2012 yılından bu yana yapılan Akrobasi Şampiyonasının ikinci ayağını Osmaniye'de yapıyoruz. Amacımız, sokakta motosiklet kullanan ve akrobasi yapan gençlerimizin, bunun yerinin sokak,cadde, trafik değil pistler olduğunu göstermektir. Bundan dolayı bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya, Valimize, Türkiye Motosiklet Federasyonu temsilcimiz ve görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Osmaniye Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Doğan; “Motosiklet tutkunlarını osmaniye'de buluşturan ve böyle bir organizasyona imza atıp desteklerini bizlerden esirgemeyen değerli Belediye Başkanımız sayın Kadir Kara'ya teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Motosiklet Festivali açılış programına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve yönetimi, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.