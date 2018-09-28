İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye Belediyesi, 8 ülkeden 8 Türk anayı ağırladı

Osmaniye Belediyesi, 8 ülkeden 8 Türk anayı ve Türk dünyasından gelen misafirleri ağırladı.


Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Osmaniye Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 8 Ülke 8 Ana, Türk Ana belgesel film galasına katılmak üzere Osmaniye'ye gelen Türk analarını belediye başkan yardımcıları Fatma Teke, Hacer Burcu Yüceer, Sehavet Arslankurt ve Abdullah Bukan karşıladı.


Ziyarette Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri hakkında bilgiler veren Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, “Osmaniye Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çekilen, bu akşam galasını yapacağımız belgesel filminde 8 ülkeden 8 Türk anayı Türk Ana belgesel filminde buluşturduk. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Osmaniye Belediyesine ve Türk Dünyasına önemli hizmetler eden sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


8 ülkeden gelen Türk analarının Osmaniye Belediyesi ziyaretine Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Osmaniye gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı 'da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.