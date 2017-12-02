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02 Aralık 2017 10:20

Osmaniye Belediyesi Akıllı Şehir Örnek Uygulama ödülüne layık görüldü

Osmaniye Belediyesi, engellilere yönelik projelerinden dolayı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akıllı Şehir Örnek Uygulama ödülüne layık görüldü.

Osmaniye Belediyesi Akıllı Şehir Örnek Uygulama ödülüne layık görüldü

02 Aralık 2017 10:20

Belediye Başkanı Kadir Kara, ödülü Akıllı Şehirler 2017 programında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den aldı.


Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi böylesine anlamlı bir ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek “Şehrimizde engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Engelsiz Taksi başta olmak üzere, engelli vatandaşlarımızın toplum yaşamına katılımını en üst düzeyde gerçekleştirmek adına çeşitli projeler yaptık, bu projelerden bir kısmı devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak adına başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Bilgi toplumunun yaşam alanı akıllı şehirler temasıyla gerçekleştirilen coğrafi bilgi sistemleri (CBS) günü etkinliği Ankara’da yapıldı. Etkinlikte akıllı şehir altyapısı hazırlığı içindeki belediyeler, kentlere değer katacak ve hayatı kolaylaştıracak projeler bir araya geldi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen CBS günü 2017 sempozyum ve fuarı iki gün sürdü.




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