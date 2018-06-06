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06 Haziran 2018 17:40

Osmaniye Belediyesi’nden Çevre Günü etkinliği

Osmaniye Belediyesi Çevre Günü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenledi.

Osmaniye Belediyesi’nden Çevre Günü etkinliği

06 Haziran 2018 17:40

Şehrin çeşitli noktalarına stant kuran Osmaniye Belediyesi vatandaşlara fidan ve tanıtım broşürleri dağıtıldı.


Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından vatandaşlara hafta boyunca 12 bin adet fidan vatandaşlara dağılacak. Salı semt pazarı girişinde ve Cumhuriyet Meydanında kurulan stantlarda dağıtılan çınar, çam, oya, palmiye, murt ağacı, keçi boynuzu fidanlarının dağıtım etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi.


Fidan dağıtımına katılan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Sorumluluğumuzu yerine getirelim. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakalım. Geleceğimizi yok etmeyelim” dedi.


Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Günü etkinliklerine MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP Osmaniye İl Başkanı Melih Loş ve MHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya katıldı.


Çevre günü etkinlikleri sonrasında Başkan Kadir Kara ve protokol üyeleri kapalı semt pazarını gezerek esnaflara ve vatandaşlara ‘kolaylıklar’ dileyerek ramazan ayını tebrik ettiler.




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