Osmaniye Belediyesi’nden vatandaşa gıda yardımı

Belediye imkanları ile hazırlanan kolilerin dağıtımına başlanırken, Ramazan kolilerinin içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, şehriye, kuru fasulye, toz şeker, çay, zeytin, makarna, sıvı yağ, un, salça ve tuz bulunuyor.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ramazan ayında her sene olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlara kuru gıda yardımında bulunduklarını belirterek, "Binlerce vatandaşımıza, ailemize belediyemiz tarafından oluşturulmuş kolileri dağıtıyoruz. Belediye olarak rahmet ayında, bereket ayında ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyacına merhem olmaya çalışıyoruz. İnşallah her geçen gün biraz daha artan oranda ve sayıda, bu desteklerimizi bu yardımlarımızı vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.