Osmaniye, ‘Damızlık Düve Merkezi Projesi’ kapsamına alındı

Damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında başlatılan ve Osmaniye’nin daha önce yararlanamadığı proje için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile özel olarak görüştüğünü belirten Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, ilgisinden dolayı Fakıbaba’ya teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Her alanda olduğu gibi tarımda da millileşmeyi hedefliyor, hükümetimizin bu politikasından bölgemizin de faydalanması için gayret ediyoruz. 2016 yılında birçok ilde başlatılan ancak Osmaniye’mizin yararlanamadığı ‘Damızlık Düve Merkezi Projesi’ ile ilgili olarak bize gelen talepleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ilettik ve desteği istedik. Yapılan çalışmalar sonucunda ilimizin de bu kapsama alınabileceği anlaşıldı ve uygulama yapılacak iller arasına Osmaniye de resmen dahil edildi.

Söz konusu projeden elde edilecek düveler, yeni çiftliklerin kurulmasına altyapı oluşturacak ve daha kaliteli düveler yetiştirilecektir. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ve şartlara uygun tüm hemşehrilerimize hitap eden bu önemli girişim, Osmaniye’nin Türkiye’ye örnek teşkil etmesini sağlayacak yeni bir adım olacaktır.

Damızlık Düve Merkezi Projesi başvurmak isteyen hemşehrilerimiz, Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne giderek detaylı bilgi alabilirler” dedi.