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13 Temmuz 2018 12:29

Osmaniye de 15 Temmuz etkinlikleri

Osmaniye’de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Basketbol ve Masa Tenisi Turnuvaları düzenlendi.

Osmaniye de 15 Temmuz etkinlikleri

13 Temmuz 2018 12:29


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, gençler, çocuklar ve aileleri katıldı.


Vali Ömer Faruk Coşkun ilk olarak “15 Temmuz Milli İrade Destanı” fotoğraf sergisini gezdi. Daha sonra turnuvalara katılan gençler ve çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hazırlanan tişört ve şapkaları çocuklara dağıttı.


Vali Coşkun, tüm sporculara başarılar dileyerek Cumhuriyet Meydanı’ndan ayrıldı.




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