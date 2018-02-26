Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri sahiplerini buldu

OGC Başkanı İsrafil Avcı törende yaptığı konuşlada, "Türkiye’de en çok çalışan gazeteciler cemiyetlerinden biri olarak kendimizle övünüyoruz. Çünkü Osmaniye’de hep ilkleri başaran Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olduğu için, Osmaniye’nin il olmasında katkımız olduğu için, Osmaniye’de ilk Fıstık Festivali’ni düzenleyen Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olduğu için, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına katkı sağladığımız için, Osmaniye’de ilk defa böyle bir toplantı organize ettiğimiz için. Bunlar sadece birkaçı" dedi.

Konuşmaların ardından basın ödüllerine layık görülenlere ödülleri takdim edildi. Osmaniye haberlerine katkılarından dolayı Sabah Gazetesi Çukurova Haber Müdürü Temel Eren’e ödülünü OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, En İyi Bölge Köşe Yazarı Ödülünü Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü Ersin Ramoğlu’na Belediye Başkanı Kadir Kara, En İyi Kadın Köşe Yazarı Şebnem Bursalı’ya ödülünü Vali Ömer Faruk Coşkun, Yılın Habercisi Ödülünü Kerim Ulak’a Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy verdi.

Osmaniye haberlerine katkılarından dolayı teşekkür ödülleri Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Bekir Karakoca’ya ödülü Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan tarafından, Kanal B Televizyonu Adana Temsilcisi Sema Erdoğan’a ödülü Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dim tarafından, İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak’a Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkanı Cihan Sendan tarafından, TRT Çukurova Haber Müdürü Hasan Gizli’ye ödülünü Sayıştay Üyesi Beyami Özdemir tarafından, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman’a ödülünü Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Gürlek tarafından, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik’e ödülünü Danıştay Başkan Yardımcısı Mahmut Vural tarafından verildi.

Türkçeyi En İyi Kullanan Ana Haber Spikeri Ödülü ise TRT Haber Spikeri Zafer Kiraz, En İyi Haber Spikeri dalında NTV’den Seda Öğretir, En İyi Dış Haberler Koordinatörü NTV’den Ahmet Yeşiltepe ödülleri ise Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından, Türkçeye Verilen Değer Ödülü Kanal B Televizyonuna ödülü ise Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından takdim edildi. En İyi TV Haber Yöneticisi Abdülhalik Çimen ve En İyi Köşe Yazarı Yavuz Donat’a ödülleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek tarafından, En İyi Erkek Program Yapımcısı Ardan Zentürk’e ödülü Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy tarafından ve son olarak verilen Onur Ödülü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren adına TRT Çukurova Haber Müdürü Hasan Gizli’ye Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından takdim edildi.