Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri iftar programında buluştu

Öğretmen Evi’nde düzenlenen geleneksel iftar yemeği öncesi Kur’an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. İftar yemeği sonrasında konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı tarafından düzenlenen bu iftar programında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Ramazan ayının içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecemizi de şimdiden tebrik ediyor, huzur, sağlık ve mutluluk içerisinde Ramazan Bayramı’na erişmenizi, bayramı huzur ve mutluluk içerisinde geçirmenizi Cenabı Mevla’dan niyaz ederken, daha nice bayramlarda sizlerle ve ailelerinizle birlikte olmayı diliyorum” dedi.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine de değinen Başkan Kara şöyle konuştu:

“Ülkemiz çok yakın bir zamanda çok özel bir seçime giriyor. 24 Haziran’da yapılacak olan seçim ülke tarihinde ilk defa farklı usul ve yöntemlerle yapılan, ittifaklarla yapılan seçim olacak. Dolayısıyla böylesine farklı bir zeminde ve ortamda sizlerin de çok yoğun bir çalışma temposunda olduğunuzu ve halkı bu noktada bilgilendirme ve aydınlatmada çok önemli görevler üstlendiğinizi de biliyor ve bu yaptığınız görevlerden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için; huzura, mutluluğa, refaha ve ülkemizin bekasına yönelik olarak en iyi şekilde sonuçlanmasını niyaz ediyorum.”

İftar yemeğine katılan Adana Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Mustafa Keleş ise “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayda böyle güzel atmosferi bize sağlayan, Yiğit Osmaniyelilerle bizi bir araya getiren, Osmaniye Gazeteciler Cemiyetimize teşekkürler ediyorum. Tabi bu yiğitlik kolay değil. Bölgemizde yerel basın olarak hizmet veren en etkin ve ilkeli hizmeti Osmaniyeli gazetecilerimiz veriyor. Bölgemizde bunu rahatlıkla birinci sıraya koyabilirim. Bundan dolayı Osmaniye basın çalışanları olarak sizlerle iftihar ediyoruz. Bölgemizde ve Türkiye genelinde yapılmış olan birçok yarışmalarda, Osmaniye’mizden de kardeşlerimizi her zaman görüyoruz ve bu da bizi gururlandırıyor” diye konuştu.

İftar davetine katılan konuklarına ve üyelerine teşekkür eden OGC Başkanı İsrafil Avcı da “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hep birlik, beraberlik, kardeşlik işaretleri verdik. Bunun üzerine de çalışmalar yaptık. Allah’a şükür ki bugün görüyoruz; Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin mensupları, aileleri, eşleri ve çocukları ile birlikte Osmaniye’de çok büyük bir aile olduğumuzu, bu iftar programında da göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.