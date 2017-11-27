Osmaniye İl Eğitim Tarihi Müzesi açıldı

Açılışa Vali Coşkun’un yanı sıra Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından müzeyi gezen Vali Coşkun ve protokol mensuplarına müzede yer alan eserler hakkında bilgilendirildi. Okul Müdürü Mustafa Kısa, müzede 1940’lı yıllardan bu yana çekilmiş Osmaniye fotoğrafları, geçmiş yıllarda öğrencilerin kullandığı ders araç gereçleri, eski belgeler, dergiler ve gazete kupürleri, eski radyo, film gösterme makineleri ve daktilolar gibi çok sayıda eserin yer aldığını söyledi.

Müzenin Osmaniye’ye hayırlı olmasını dileyen Vali Coşkun, “Müze, ilimizin eğitim tarihi açısından oldukça önemli eserleri barındırıyor. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.