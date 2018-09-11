Osmaniye İşkur'dan 16 kişiye İşbaşında Destek

“Market Elemanı” mesleğinde işbaşı yapacak katılımcılar Osmaniye merkez ve ilçelerde bulunan marketlerde istihdam edilecek. Program sonunda katılımcıların yüzde ellisi market bünyesinde işe yerleştirilecek.

İşbaşı Eğitim Programı sayesinde işveren; işe alacağı kişileri işbaşında tanıma fırsatı bularak performansını beğendiği katılımcıları seçip, işe alım sürecinde isabetli bir karar verecek.

İŞKUR tarafından katılımcılara, program boyunca günlük 61.65 TL günlük ücret ödenecek. Ayrıca İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın, işbaşı yapacak 16 katılımcıyla bir araya gelerek, yaptığı toplantıda program hakkında detaylı bilgi verdi.