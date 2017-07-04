Osmaniye KHB’de görev değişimi

Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç’un yerine Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz atandı.

Osmaniye’de 18 Ocak 2017 tarihinden bu yana Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik görevini yürüten Moğulkoç, Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan veda töreninde, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Konuşmasının ardından Moğulkoç, görevini Dr. Murat Türkyılmaz’a devretti.

Moğulkoç’a, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz tarafından teşekkür belgesi, Sağlık SEN Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet tarafından ise plaket ve çiçek takdim edildi.