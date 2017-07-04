Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 15:07

Osmaniye KHB’de görev değişimi

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütürken Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yönetici olarak atanan Uzm.

Osmaniye KHB’de görev değişimi

04 Temmuz 2017 15:07

Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç’un yerine Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz atandı.


Osmaniye’de 18 Ocak 2017 tarihinden bu yana Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik görevini yürüten Moğulkoç, Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan veda töreninde, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Konuşmasının ardından Moğulkoç, görevini Dr. Murat Türkyılmaz’a devretti.


Moğulkoç’a, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz tarafından teşekkür belgesi, Sağlık SEN Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet tarafından ise plaket ve çiçek takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
OSMANİYE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:14
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:06
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!