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04 Ocak 2017 13:15

Osmaniye Mimarlar Odası, Kuvayi Milliye Derneği’ne bayrak hediye etti

Osmaniye Mimarlar Odası, Kuvayi Milliye Derneği’ne bayrak hediye etti

04 Ocak 2017 13:15

Osmaniye Mimarlar Odası Başkanı Berna Banu Başlamış Asker, Türkiye Kuvayi Milliye Derneği Osmaniye Temsilciliği’ne bayrak hediye etti.
Osmaniye Mimarlar Odası, Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla gerçekleştirilen 7 Ocak Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Osmaniye Kuvayi Milliye Derneği’ni ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.
Kuvayi Milliye Derneği’ni temsilen Üye Mehmet Altıparmak, Mimarlar Odası Başkanı Yük. Mimar Berna Banu Başlamış Asker’den bayrağı teslim alarak teşekkür etti. Altıparmak, “Bayramlarda kullandığımız bayrağın örselenmesine hassasiyet gösterip, 7 Ocak Kurtuluş Bayramı öncesi, yeni bayrağı dernek adına şahsıma teslim eden vatan, bayrak sevdalısı Mimarlar Odası Başkanı Berna Banu Başlamış Asker kızıma teşekkür ederim. Bu bayrağı kanımın son zerresine kadar gururla ve onurla taşıyacağıma söz veriyorum” dedi.
Bir kurtuluş programında elde taşınan tören bayrağın zamanla aşınmış olduğunu gördüğünü ifade eden Asker, “Dernek kuvayi milli ruhumuzu temsil eden bir dernek ve ilimizi diğer illerin kurtuluş programlarında da temsil ediyorlar. Bayrak bizim için kutsal bir değer olduğu için en güzel haliyle taşınması adına Mimarlar Odası olarak hediye etmek istedik. Kadın, erkek, genç, yaşlı hepimizin ortak kaygısı vatan, bayrak olursa ve şahsi ikbal kaygılarımızdan vazgeçersek, ülkemiz daha yaşanır hale gelecek. Birliğimizin beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı en çok da ihtiyacımız olduğu şu günlerde ve her şartta en yüksek noktada tutmalıyız” şeklinde konuştu.



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