Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezine kavuştu

Merkezin açılışında konuşan AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, ekonominin, kalkınmanın, teknolojinin temelinin insan olduğunu belirterek, "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ötesinde bir kompleks gibi düşündüğümüz Sağlıklı Hayat Merkezi’nin ilkinin açılışını yapıyoruz. Bunun gibi iki tane daha kent merkezinde, iki Kadirli ilçesi ve bir tane de Düziçi ilçesinde açılması planlanmaktadır. Bu hizmetler çok anlamlı ve önemlidir." diye konuştu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise, AK Parti’nin hizmetin odağına insanı koyduğunu kaydederek halkın refah ve huzuru için 15 yılda sağlık konusunda da büyük adımlar atıldığını söyledi.

Halk Sağlığı Müdürü Hayri Sarı da, açılışı yapılan merkezde halka ve personele yönelik sağlık eğitimlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Sarı, merkezde beslenme, psiko sosyal danışmanlık, fizyoterapi, ağız ve diş sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, sigara bırakma, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü hizmetlerinin verileceğini kaydetti.