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23 Haziran 2017 16:54

Osmaniye şehitliğinde bayramlaşma

Osmaniye Valisi Kerem Al ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikleri ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Osmaniye şehitliğinde bayramlaşma

23 Haziran 2017 16:54


Şehitlik ziyareti öncesinde Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitler için dua edildi. Okunan duanın ardından, Vali Kerem Al ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.


Ziyaret sırasında şehit yakınlarının da bayramlarını kutlayan Vali Al, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Şehitlik ziyaretinde, AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Melih Loş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları hazır bulundu.




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