Osmaniye Spor FK’nün rakipleri deplasman haritası belirlendi

lig 3. grupta mücadele edecek Osmaniye spor FK’nün deplasman haritası belirlendi. Grupta 2 Ege, 5 Marmara ,3 Karadeniz,1 İç Anadolu, 2 Güneydoğu Anadolu, 3 Akdeniz, 1 Doğu Anadolu Bölgesi Futbol takımları yer alıyor.

Osmaniye spor FK rakipleri arasındaki en uzak mesafeli deplasmanı Tekirdağ oldu. Sarı yeşilli ekip Tekirdağspor’la oynayacağı maç için otoyol üzerinden 1.183,0 kilometre yolu 12 saat 32 dakika gidecek.

Osmaniye Spor FK, rakipleri en yakın mesafedeki Hatay temsilcisi Payas Spor deplasmanına otoyol üzerinden 54 kilometre yolu 44 dakikada ulaşacak.

3 Grup olarak, Türkiye’nin her bölgesinden 54 takım mücadele edeceği Lig’de fikstür kuraları 25 Temmuz’da belli olacaktır.