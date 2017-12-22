Osmaniye Su Ürünleri Kontrol Teknesi hizmete başladı

Kadirli ilçesi Bahadırlı Köyü’nde düzenlenen törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam,

Aslantaş Barajı 1. avlak sahası Düziçi bölgesi ve Aslantaş Barajı 3. avlak sahası Kadirli bölgesi, Kalecik Barajı, Berke Barajı, Memetli Baraj göllerinde faaliyet gösterecek Osmaniye Su Ürünleri Kontrol Teknesinin, sürdürülebilir avcılığın devamının sağlanması, baraj göllerindeki su ürünleri av stoklarının fazlalaştırılması ve denetimlerin daha hızlı ve etkin bir hale getirilmesi amacıyla hizmete alındığını söyledi.

Sağlam, 5 metre uzunluğunda çift kat fiberglas yapıdaki teknenin 6 personel taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Teknenin suya indirilmesinin ardından, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları tekneye binerek Aslantaş Baraj Gölü’nde kısa bir tur attılar.

Vali Coşkun, programın ardından Bahadırlı Köyü sakinleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.