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10 Ocak 2017 16:57

Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ev ziyaretlerine başladı

Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ev ziyaretlerine başladı

10 Ocak 2017 16:57

Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, ağır ruhsal rahatsızlığı olan hasta ve ailelerine yönelik ev ziyaretlerine başladı.
Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği’nden yapılan açıklamada, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Uzman Dr. Şemsi Soner Özdemir ve Hemşire Fatma Arık Takalak tarafından saha gezilerinin başladığı belirtildi.
Yapılan bu gezilerde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve uygulamaları konusunda hasta anne babaları ve kardeşlere bilgilendirmeler yapıldığı belirtilerek, “Hastalarımız merkezimize davet edilmektedir. Merkezimde yapılan faaliyetler hasta ve yakınlarına anlatılmaktadır. Merkezimizde hastalarımıza bireysel danışmanlık hizmeti, Grup terapisi, Pisikososyal beceri eğitimi, hastanın durumuna göre uygun görülen resim, el sanatları, müzik gibi uğraş tedavileri, hasta ve ailelerine psiko eğitim gibi temel konulardan bahsedilerek merkezimiz ilgi çeker bir hale getirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Görevli personeller tarafından yapılan saha gezilerinin amacının, ruhsal hastalığı olan bireylere tek tek ulaşılarak merkezde kayıt altına alınması düzenli takip tedavi ve rehabilitasyonlarının sağlanarak topluma yeniden kazandırılması olduğu belirtildi.
Ayrıca hastaların merkezde psikoeğitim ile hastalıkları hakkında bilinçlendirilerek sosyal beceri eğitimi ile kaybedilen yetilerinin tekrar kazandırıldığı ve resim, müzik, el sanatları, uğraşı terapileri ile hastaların toplumla yeniden bütünleşmesinin hedeflendiği kaydedildi.



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