Osmaniye’de 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinliği

Osmaniye Asri Mezarlık Şehitliği’ndeki törende, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua yaptı.
Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret etti.
Mezarlıklara karanfil bırakan Vali Coşkun, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelerle bir süre sohbet etti.
Törene, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.