Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 16:23

Osmaniye’de 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinliği

Osmaniye’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

Osmaniye’de 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinliği

11 Temmuz 2017 16:23


Osmaniye Asri Mezarlık Şehitliği’ndeki törende, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua yaptı.


Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret etti.


Mezarlıklara karanfil bırakan Vali Coşkun, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelerle bir süre sohbet etti.


Törene, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
OSMANİYE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:18
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!