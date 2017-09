Osmaniye’de 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı törenle başladı

Törende konuşann İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, okullarda çocukların daha da ilerlemeleri, gelişmeleri ve hedeflerine ulaşmaları için çaba sarf ederek, daha iyi bir eğitim sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyen Çelik, "Osmaniye ili olarak 5 bin 62 derslikte yaklaşık 8 bin 500 öğretmen ve 9 bin 500 eğitim çalışanı ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını açıyoruz" dedi.

Çocukların sadece maddi yönden değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğunu hissettirmek gerektiğinin vurgusunu yapan Çelik, “Biz eğitimi iki ayaklı olarak düşünüyoruz. Birinci ayağında kültür aktarımı ve sosyalleşme sürecidir. Bu ayakta biz gelecekte yeni bir medeniyet inşa edecek olan, tarihini, köklerini geçmişini maddi ve manevi değerlerini bilen, taşıdığı misyonunun bilincinde olan, sorgulayan, her şeyi beyin süzgecinden geçiren ve kendi karartını bireysel olarak verebilen sağlıklı ruh yapısına sahip nesiller yetiştirmek istiyoruz. İkinci aşamada ise gelişen, bilim ve teknolojik gelişmeler gelişmelerin güç olduğu ve güçlü olanın yönettiği bu dünyada kendi nesillerimizi, evlatlarımızı çağının donanımlarıyla en iyi şekilde donatarak, dünyaya teknolojik olarak, bilimsel, sosyal, fikirsel alanda bir şeyler katabilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Biz millet olarak geçmişte medeniyet kurmuş ve yeni medeniyet kurabilme işaretlerini gördüğümüz bir milletin evlatlarıyız. İnşallah önce bölgesine donra da dünyaya liderlik edebilecek nesilleri yetiştirmeliyiz. Biz çocuklarımızı sevgiyle büyütmek istiyoruz. Bütün çocuklar değerdir, önemlidir. Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin ve bizlerin başarısını arttıracaktır. Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Törende, öğrenciler tarafından halk oyunları ve palyaço gösterisi sunulurken birinci sınıf öğrencilerine “hoş geldiniz” çiçeği verildi.

Tören sonunda Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye Başkan Vekili Rifat Şahin, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Türk, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kitapları dağıttı.