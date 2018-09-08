Osmaniye’de 2018 yılında 1 ton et imha edildi

Osmaniye İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yürütülen gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin amacının tüketici sağlığının korunması ve tüketiciye güvenli gıda arzının sağlanması olduğunu kaydetti.

İl Müdürü Sağlam “Tüketiciye güvenli gıda arzının sağlanması konusu üzerinde hassasiyetle durması ve gıda denetim ve kontrol hizmetlerine verdiği destek, gıda kontrol hizmetlerinde çalışan personelimizi motive etmiş ve il genelinde oluşturulan ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde; 2018 yılı Ocak Eylül ayları arasında, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 3430 adet, gıda üretim yerlerinde 886 adet olmak üzere, toplam 4316 denetim yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda mevzuata aykırı bulunan 1000 kg. et ürünü imhası yanında, 12 iş yerine toplam 112.623 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu dönem içerisinde gıda satış, toplu tüketim yerleri ve gıda üretim yerlerinden 104 adet numune alınmış olup, 5 adet numunenin analizi sonucunda Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığı tespit edilmiş ilgili işletmeler hakkında yasal işlem uygulanmıştır” dedi.

Osmaniye İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Sağlam denetimlerin tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için etkin bir şekilde devam edeceğinin altını çizerken “Tüketicilerin de güvenilir gıda için, etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, mutlaka seçici davranmaları gerekmektedir. Gıda güvenirliliği herkesin hakkı ve sorumluluğudur. Bu nedenle tüketicilerin de herhangi bir olumsuzluk durumunda 174 Alo Gıda Hattına bildirimde bulunmaları gıda güvenliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.