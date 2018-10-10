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Osmaniye'de 23 kişi klor gazından hastanelik oldu

Osmaniye’de bir fabrikada klor gazı sızıntısından zehirlenen 23 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de bir fabrikada klor gazı sızıntısından zehirlenen 23 kişi hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece klor gazı dolu tankta henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı yaşandı. Gazdan etkilendiği belirtilen 23 kişi Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.


Zehirlenen kişilerden bazılarının taburcu edildiği öğrenildi.


AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibinin yaptığı incelemede de sızıntının klor gazından kaynaklandığı belirlendi.

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