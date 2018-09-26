Osmaniye'de 51 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Vali Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile yer fıstığı hasadına katıldı. Hasat öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye'deki yer fıstığı üretimi hakkında Vali Coşkun'a bilgi verdi.

Vali Coşkun, Osmaniye'de yer fıstığının en önemli tarım ürünü olduğuna dikkat çekerek, “Bu yıl inşallah birinci ve ikinci ürün olmak üzere toplam 132 bin dekar alanda, yaklaşık 51 bin ton ürün bekliyoruz. Bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise yer fıstığı sektörünün daha da geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini ifade ederek, ürünün daha endüstriyel hale getirilebilmesi, çeşitlendirilebilmesi ve daha farklı alanlarda pazarlanabilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Hasat etkinliğine, Vali Yardımcısı Metin Esen, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üreticiler katıldı.