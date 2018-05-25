Osmaniye’de açılan okuma yazma kursları ilk mezunlarını verdi

Kursları başarıyla tamamlayan sertifikaları Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi tarafından verildi. Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Müdürü Vedat Güngör de yer aldı.

Osmaniye İlkokulu, Ertuğrul Gazi İlkokulu ve Ülkü İlkokulunda düzenlenen sertifika törenlerine katılan Vali Ömer Faruk Coşkun, ilk olarak okul bahçesinde kendisini karşılayan küçük öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okuma yazma kurslarının düzenlendiği sınıfları ziyaret eden Vali Coşkun, kursiyerlerle de bir süre sohbet etti. Vali Coşkun’un ziyareti sırasında, kursiyerler şiirler okudu.

Tüm kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Coşkun, “Kursiyerlerimiz, okuma yazma kurslarına gerek ailelerinden, gerek sosyal hayatlarında fedakarlıklar göstererek devam ettiler ve bugün azimli çalışmalarının sonucunu aldılar. Kursiyerlerimizin emeklerinin karşılığını göreceklerine, bundan sonraki yaşamlarının daha da kolay olacağına inanıyorum. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Programın devamında kursiyerlere sertifikaları Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi ile İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından verildi. Osmaniye İlkokulu’nda 17 kursiyer, Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda 29 kursiyer ve Ülkü İlkokulu’nda 25 kursiyer sertifika aldı.

Okuma yazma öğrendikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden kursiyerler daha önce alışveriş yaparken, dolmuşa binerken, hastaneye gittiklerinde okuma yazma bilmedikleri için zorlandıklarını, şimdi böyle bir zorluk yaşamadıklarını ifade ederek, “Devlet büyüklerimize bu kursları düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Allah, emeği ve katkısı olan herkesten razı olsun” dediler.