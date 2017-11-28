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28 Kasım 2017 13:50

Osmaniye’de altyapı eksiklikleri tamamlamıyor

Osmaniye Belediyesi şehrin her bölgesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye’de altyapı eksiklikleri tamamlamıyor

28 Kasım 2017 13:50


Geçtiğimiz günlerde bozulan asfaltın kazıma, alt yapı ve zemin iyileştirme işlemleri yapılan Kazım Karabekir Caddesi’nde asfalt serim işlemleri hızla devam ederken şehrin ana caddelerinden bir tanesi, dolmuş güzergahı ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kazım Karabekir Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandıktan sonra 3200 metre civarında asfalt serilmiş olacağı kaydedildi.


Alt yapısı tamamlandıktan sonra vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarını gece de sürdüren Osmaniye Belediyesi ekipleri kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulacağını kaydetti.


Kazım Karabekir Caddesi’ndeki yapılan hizmetler ile ilgili konuşan Hacı Osmanlı Mahallesi Muhtarı Serdar Keskiner, “Mahallemizde yollarımız yapılıyor. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde yolumuz yapıldı, Kazım Karabekir Caddesi’nde yolumuz yapılıyor. Çalışmalardan mahalleli ve şahsım olarak çok memnunuz. Mareşal Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir caddelerimiz hem araç hem de yaya yoğunluğunun en işlek olduğu caddeler. Bu caddeler güney çevre yoluna da direk olarak bağlanıyor. Daha önce alt yapının ve asfaltımızın yetersiz olması nedeniyle yağmur yağdığı zaman vatandaşlar mağdur oluyorlardı. Bu mağduriyetimizi belediyeye ilettik. Sağ olsun onlarda uygun bir şekilde karşılayarak hem yağmur suyu şebekesini döşediler hem de asfaltımız yapılıyor. Tüm bu hizmetler için, ayrıca halk kütüphanesi karşısında muhtarlık binasını ve cep parkını mahallemize kazandırıp hizmetimize sunduğu için Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.




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