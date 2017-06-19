Osmaniye’de "Arabuluculuk Merkezi" açıldı

Osmaniye Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç, ‘arabuluculuk’ faaliyetlerinin çok ciddi sonuçlar getireceğini umduğunu söyledi.

Arabuluculuğun amacının kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmadığını hatırlatan Koç, “Tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu arabuluculuk sistemi ile bularak, bir hakim kararı olmadan sonuca ulaşabilmeyi hedeflemektedir” dedi.

Arabuluculuk kavramının aslında ülke kültürüne yabancı bir kavram olmadığını belirten Koç, “Örneğin, tarihimizde ahilik teşkilat ile var olan bir geleneği, anlaşmazlık durumunda sorunun çözümü için ahilik teşkilatının devreye girdiğini görmekteyiz. Arabuluculuk Merkezi’de bir nevi Ahilik Teşkilatı gibi. Ekonomik, hızlı, gizli ve gönüllü bir alternatif çözüm yoludur. Vatandaşların yıllar süren yargılama aşamalarını kısa bir sürede sonuçlanabilen bir sistemdir. Üretilen bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma, mahkeme kararı yerine geçmektedir” diye konuştu.

Koç, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının kurulma tarihinin çok yeni olmasına rağmen bugüne kadar toplamda 14 bin 139 adet uyuşmazlığın geldiğini ve bu uyuşmazlıkların yüzde 93’ünün anlaşma ile sonuçlandığı belirtti.