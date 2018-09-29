Osmaniye'de birlik üyelerine koç dağıtımı yapıldı

Birlik Başkanı Mustafa Saygılı, Konya Gözlü Tarım İşletmeleri Müdürlüğünden temin edilen 41 adet Akkaraman Koçu, 37 adet Şanlıurfa Ceylan Pınarından temin edilen ivesi Irkı Koç Dağıtımı yapıldığını söyledi.

Başkan Mustafa Saygılı. “Tarım işletmelerinden alınan ve genetik yapısı belli damızlık hayvanlar sayesinde sürülerimizde yapılan koç katımı esnasında akrabalı yetiştirmenin önüne geçmek, daha sağlıklı ve saf kuzular elde ederek, yetiştirdiğimiz hayvanların genetik potansiyellerini korumak ve geliştirmektir. Yaptığımız bu çalışmalar sonucu ilimizde ve ülkemizde küçükbaş hayvancılık daha verimli ve karlı bir iş kolu haline gelecektir. Birliğimiz yeni projeler hazırlayarak üyelerimizin hayvancılık alanında her türlü ihtiyacını karşılamaya devam edecektir. Dağıtımını yaptığımız İvesi Irkı Koçları ve Akkaraman Irkı Koçları tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Koyun, keçi verimliliği artırma projesi kapsamında Ceylanpınar TİGEM'den temin edilen 37 adet ivesi Irkı koç, Konya Gözlü tarım işletmesinden temin edilen 41 adet koçun birlik üyelerine dağıtımı yapıldığını ifade eden Saygılı, “Bu proje gelecek yıllarda devam edecektir. Toplamda bu yıla kadar 289 damızlık koç ve 15 teke dağıtımı yapılmıştır. Damızlık alınan koçların 118.000 TL'si Bakanlık Bütçesinden,40.500 TL'si birliğimize kayıtlı üyeler tarafından karşılanmıştır. Bu projede emeği geçen başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanıma ve tüm bakanlık çalışanlarına, üyelerim adına teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştular.

Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İbrahim Sağlam, İl Tarım Müdürlüğü Temsilciler ile birlik üyeleri katıldı.