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20 Kasım 2017 18:22

Osmaniye’de çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye’de PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda bir sığınakta havan, anti tank roketi ile 5 kilogram TNT, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye’de çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

20 Kasım 2017 18:22


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Amanoslar Bölgesinde BTÖ’ye yönelik kış üslenmelerinin tespiti maksatlı operasyonel faaliyetler sırasında İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yarpuz Köyü Kösür Dağı mevkiinde bir sığınak tespit edildi.


Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan kısmında jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan terör örgütü PKK’ya ait sığınakta, havan, anti tank roketi ile 5 kilogram TNT, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda çeşitli mühimmat ele geçirildi.


Sığınakta gerçekleştirilen aramada 150 litrelik 3 ve 25’er litrelik 2 bidon içinde 1 adet 60 milimetrelik havan, 1 havan nişangahı, 1 havan üçayağı ve dip tablası, 2 anti tank roketi, 5 RPG roket atara ait sevk fişeği, 1 roketatar dürbünü ve adaptörü, 5 kilogram TNT (patlayıcı), 1 tabanca, 40 5,56 fişek, 1 otomatik av tüfeği, 3 avcı yeleği, 120 metre kablo, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 fotoğraf makinesi, 1 kütüklük, dijital tartı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçilirdi.


Bölgede BTÖ mensuplarına yönelik tespit ve yakalama faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.




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