Osmaniye'de çöken yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Osmaniye'de aşırı yağışlardan dolayı çöken toprak yolun diğer tarafında kalan 9 kişi, AFAD, jandarma ve il özel idaresine bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Karaçay mevki taş ocağı yolu sağanak yağıştan dolayı çökerek ulaşıma kapandı. Araçlarıyla taş ocağı istikametinde bulunan 9 kişi çöken yoldan geçemeyince mahsur kaldı. İhbar üzerine akşam saatlerinde olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri ve Osmaniye İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı iş makineleri ile kepçeler 4 saat süren çalışma sonrası toprak yolda tekrar ulaşım sağlayarak mahsur kalan 9 kişiyi kurtardı.

Mahsur kalan kişiler, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.