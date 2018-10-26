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Osmaniye'de çöken yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Osmaniye’de aşırı yağışlardan dolayı çöken toprak yolun diğer tarafında kalan 9 kişi, AFAD, jandarma ve il özel idaresine bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Osmaniye'de aşırı yağışlardan dolayı çöken toprak yolun diğer tarafında kalan 9 kişi, AFAD, jandarma ve il özel idaresine bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Karaçay mevki taş ocağı yolu sağanak yağıştan dolayı çökerek ulaşıma kapandı. Araçlarıyla taş ocağı istikametinde bulunan 9 kişi çöken yoldan geçemeyince mahsur kaldı. İhbar üzerine akşam saatlerinde olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri ve Osmaniye İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı iş makineleri ile kepçeler 4 saat süren çalışma sonrası toprak yolda tekrar ulaşım sağlayarak mahsur kalan 9 kişiyi kurtardı.


Mahsur kalan kişiler, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

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