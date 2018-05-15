Osmaniye’de dolu çiftçileri vurdu

İlçeye bağlı Tozlu, Tekeli, Mecidiyeköy, Yeniköy mahallelerinde etkili olan dolu yağışı başta mısır, buğday, fıstık ve karpuz ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yarım saat boyunca bilye büyüklüğünde yağan dolu, 20 bin dönüm ekili tarım arazisinde milyonlarca liralık hasara yol açtı.

Hasar tespit çalışmalarının bir an önce yapılmasını ve dolu yağışının etkili olduğu 4 köyün afet kapsamına alınması gerektiğini belirten Tozlu Mahallesi’nden çiftçi Mehmet Herekli, "Zararımız çok büyük. Arazimde mısır ekiliydi. Mısırlar tam ürün vermek üzereydi. Şu anda tamamen bitti. Dolu adeta biçti geçti. Başta köyümüz ve dolunun etkili olduğu çevre köylerin doğal afet kapsamına alınması lazım. Zararımız milyonlarca lira” şeklinde konuştu.

Tozlu köyünden Mehmet Duranoğlu isimli çiftçi ise "Çiftçimizin hali şu anda perişan. Hasar tespit çalışmaları başlatılıp gereği yapılmalı. Çiftçilerimizin banka borçları ertelenmeli. Toplulaştırmadan dolayı çiftçilerimiz bu yıl sigorta yaptıramadı. Tozlu köyünün çiftçilerinin yarısının tarlasında sigortası yok. Devletimizden uzanacak yardım elini bekliyoruz” dedi.

Kadirli Kaymakamlığı ve Kadirli İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, dolu yağışının etkili olduğu köylerde hasar tespit çalışmaları başlattı.