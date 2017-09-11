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11 Eylül 2017 10:50

Osmaniye’de dumansız hava sahası uygulaması

Osmaniye’de valilik kamüsünde dumansız hava sahası uygulaması başlatıldı.

Osmaniye’de dumansız hava sahası uygulaması

11 Eylül 2017 10:50


Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülen dumansız hava sahası uygulaması Osmaniye’de valilik kampüsünde başlatılan uygulama hakkında Halk Sağlığı İl Müdürlüğü görevli personeli tarafından yapılan bilgilendirme yapıldı.


Valilik kampüsü içerisinde ve binanın çevresinde 5 ile 10 metre yakınında tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyeceğini açıklayan Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Hayri Sarı, kampüs içerisinde uyarıcı levhalarla düzenleme yapıldığı söz konusu uygulama ile açık alanlarda da insanların sigara dumanına maruz kalmamalarının hedeflendiğini kaydetti.




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