Osmaniye’de dumansız hava sahası uygulaması

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülen dumansız hava sahası uygulaması Osmaniye’de valilik kampüsünde başlatılan uygulama hakkında Halk Sağlığı İl Müdürlüğü görevli personeli tarafından yapılan bilgilendirme yapıldı.

Valilik kampüsü içerisinde ve binanın çevresinde 5 ile 10 metre yakınında tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyeceğini açıklayan Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Hayri Sarı, kampüs içerisinde uyarıcı levhalarla düzenleme yapıldığı söz konusu uygulama ile açık alanlarda da insanların sigara dumanına maruz kalmamalarının hedeflendiğini kaydetti.