Osmaniye'de Ekonomi Değerlendirme Toplantısı

Osmaniye'de Ekonomik Değerlendirme Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.

Vali Coşkun, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığında düzenlenen Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda, kentteki ekonomik refah ve huzur düzeyini arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ekonomiyle ilgili gerçekleştireceğimiz faaliyetleri, atacağımız adımları iş dünyamızla istişare ederek, ortak aklı hakim kılarak atacağız. Yürütülen bu çalışmaların sonuçlarını yakın zamanda alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Sezer, OSB'deki faaliyetler hakkında bir sunum yaptı.

Toplantının devamında iş adamları ve sanayiciler, sorun ve beklentilerini dile getirdiler.

Toplantıya, Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü, Belediye Başkanı Kadir Kara, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Cafer Takırtaş, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş'te katıldı.