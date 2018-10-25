Osmaniye'de ev ve iş yerlerini su bastı

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Osmaniye'de hayatını olumsuz etkiledi. Bir çok ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken şehir merkezinde bulunan alt geçitlerde ise araçlar mahsur kaldı.

Osmaniye genelinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Rögar kapakları taştı.

Musa Şahin Bulvarı üzerinde ise yeni hizmete açılan alt geçitlerde yağmur suları yarım metre yüksekliğinde su birikintisi oluşturunca bazı araçlar alt geçitte mahsur kaldı.

Osmaniye Belediyesine bağlı ekipler su birikintisi ve su basması yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Alt geçitlerin olduğu yerlerde ise itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmasına devam ediyor.