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15 Haziran 2017 17:44

Osmaniye’de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Osmaniye’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye’de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

15 Haziran 2017 17:44

Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı tespit edilen zanlıların adreslerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, farklı meslek gruplarından 17 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlılardan 3’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken 14’ünün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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