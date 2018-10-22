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Osmaniye'de futbol maçında acı olay

Osmaniye’de oynana futbol maçında Ceyhan Veteranlar Kulüp Başkanı ve takım kaptanı Bülent Belli, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Osmaniye'de oynana futbol maçında Ceyhan Veteranlar Kulüp Başkanı ve takım kaptanı Bülent Belli, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Ceyhan Veteranlar futbol takımı ile Kınık Veteran futbol takımı arasında Osmaniye'de oynanan futbol karşılaşması sıras ında Ceyhan Veteranlar Kulüp Başkanı ve takım kaptanı Bülent Belli (56) kalp krizi geçirdi. Cevdetiye Spor Kompleksi'nde oynanan maçta aniden yere yığılan Belli'ye ilk müdahaleyi doktor olan Osmaniye Kınıksporlu futbolcu Osman Atılgan yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bülent Belli, olay yerine çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bülent Belli kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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