Osmaniye’de gençlik kampında ikinci dönem başladı

Aslantaş Gençlik Kampında Kayseri, Yozgat, Hatay, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Denizli, Burdur, Malatya ve Adıyaman illerinden 21 lider, 6 diyanet görevlisi ve 150 öğrenci bulunuyor.

Çeşitli illerden gelen üniversite öğrencileri kampta yaşadıkları duygu ve düşüncelerini küçük kağıtlara yazarak ağaca asıyorlar.

1 hafta sürecek olan ve Kızyusuflu Köyü Aslantaş Barajı kıyısında bulunan kampta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen personeller de görev yapıyor. Birçok imkan sunulan kampta öğrenciler, Kur’an-ı Kerim ve siyer dersleri ile hadis okuma saatlerinin yansıra voleybol, basketbol, matrak, ok atma, havalı tüfek atışı, paintball gibi sportif faaliyetleri ile müzik ve el becerileri yapma imkanı buluyor.

Cuma günü sona erecek olan kampta öğrenciler arkadaşlıklar kuruyor.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye çapında 36 adet kampı bulunduğunu bunlardan birisinin de Arslantaş kampı olduğunu belirterek, "Osmaniye kampımızda gençlerimizin hem sosyal gelişimlerinin hem kültürel gelişimilerinin hem kendi özgüven gelişimleri için burada çeşitli faaliyetler yapıyoruz" dedi.